Secret Story 11 : Byan accuse Barbara d'être malhonnête avec Jordan

Par Sophia Chafai

Barbara poursuit sa mission qui consiste à faire croire à Jordan qu'elle est enfin tombée sous son charme, en multipliant les rapprochements avec le Nordiste. Un comportement qui n'est pas au goût de tout le monde, et surtout pas de Bryan qui tient à protéger son ami.

Une chose est sûre : dans la Maison des Secrets, personne n'est dupe quant à l'étrange comportement de Barbara vis à vis de Jordan depuis quelques jours. Le seul qui croit la jolie blonde et qui est persuadé de son honnêteté, c'est bien Jordan, qui donnerait le bon dieu sans confession à sa bien-aimée. Aveuglé par ses sentiments, il ne cesse de contrer les arguments de ses colocataires et tombe dans le panneau de la même façon qu'il est tombé amoureux de sa belle : beaucoup trop vite.



Bryan ne l'entend pas de cette oreille

" Pour moi tu te sers de Jordan pour être dans le groupe, et c'est une stratégie" a-t-il lancé à la jolie blonde lors de la Soirée Confidences. Outrée par cette attaque, Barbara a tenu à expliquer son point de vue : " Si tu penses que j'utilise Jordan, tu verras avec le temps que ce n'est pas vrai. Je n'utilise personne içi et je pense que quand j'ai été vers les gens c'est qu'ils me plaisaient" . Une altercation qui a très mal fini.

