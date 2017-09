Secret Story 11 : Laura et Barbara règlent leurs comptes

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story, c'est bien connu, il faut se méfier des apparences. On pensait ainsi que Laura et Barbara étaient amies… ou tout du moins s'entendaient très bien. Sauf que si Barbara est plus que cordiale avec sa camarade au quotidien, quand elle n'est pas là, la jolie blonde se laisse parfois aller. Elle n'a ainsi pas hésité à descendre en flèche la brune incendiaire à plusieurs reprises, sans penser une seconde que ses critiques lui reviendrait aux oreilles. Mais lors de l'Hebdo des Révélations, Laura a découvert le pot au rose. Et l'heure des règlements de compte a sonné !



Lorsqu'elle a quelque chose à dire, Laura le dit haut et fort. Et elle aimerait bien que les autres candidats lui rendent la pareille. Toujours énervée d'avoir découvert que Barbara ne se gênait pas pour la critiquer aurpsèd es autres Habitants, Laura prend la jeune femme à parti. La brune incendiaire n'a pas peur d'élever la voix quand elle accuse sa camarade d'être hypocrite. Elle aurait aimé que la candidate lui dise en face tout le mal qu'elle pensait d'elle au lieu de la critiquer derrière son dos. Cash, Laura affirme qu'elle ne supporte plus Barbara. Mais si Laura élève la voix, Barbara ne se laisse pas faire et crie elle aussi de plus en plus fort. Un clash qui laisse des traces.



Barbara file ensuite dans la chambre du haut pour se calmer et trouver du réconfort auprès de son alliée Julie. La jolie blonde bouillonne en lui expliquant qu'elle ne peut plus voir Laura et qu'elle veut absolument lui régler son compte. Une mission revanche pour laquelle Julie propose immédiatement son aide. Après ce clash, les choses vont-elles encore plus s'envenimer entre Laura et Barabara ? Jusqu'où les deux jeunes femmes iront-elles ?