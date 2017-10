Secret Story 11 : Laura et Barbara très remontées après la trahison de Bryan

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors qu'il y a encore quelques semaines, Bryan vivotait entre les deux clans, préférant ne pas prendre partie entre Kamila et Laura. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne : Bryan a clairement pris parti pour le clan de Kamila et Noré. Une décision qui ne plaît guère à Barbara et Laura qui trouvent que son comportement est tout simplement dicté par la stratégie.

Bryan serait-il une girouette qui va toujours là où les circonstances sont les plus favorables ? C'est en tout cas ce que commencent à penser Barbara et Laura…



Après avoir eu une petite discussion avec Bryan, Laura rapporte à Barbara les propos tenus par son camarade. Ce dernier aurait en effet clairement acté son ralliement au clan de Kamila et Noré. Il aurait ainsi fait comprendre à la jolie brune, qu'il ne peut plus, dans ces circonstances, la fréquenter comme avant. Et pour justifier son changement d'attitude à son égard, il lui aurait alors avancé l'argument des clashs successifs que la jeune femme a eus avec Kamila et d'autres Habitants. Mais Bryan n'est pas exsangue de tout coup de gueule. Le jeune homme s'est en effet disputé à de nombreuses reprises avec notamment Barbara et Julie.



Laura est d'autant plus déçue par cette soudaine prise de position de Bryan qu'elle lui a tout de même évité d'aller dans le sas cette semaine. En effet, jeudi dernier lors de l'Hebdo, Laura a décidé de se sacrifier et donc de se nominer d'office plutôt que d'accepter de mettre en danger son camarade.



Pour Barbara, c'est simple : Bryan a tout simplement subi la pression de l'autre clan qu'il a décidé de suivre "comme un mouton". La jolie blonde pense que le choix du jeune homme de finalement prendre parti pour l'autre clan et de ne plus parler à Barbara dénote "l'immaturité" et "la débilité" de leur camarade. Si la jolie Belge se montre aussi véhémente, c'est que Bryan lui a reproché lors de la soirée Confidences de se rapprocher de Jordan par simple stratégie. Or, elle pense que c'est exactement ce que fait Mr Flou. Un comportement totalement hypocrite qui déplaît fortement à la jeune femme.