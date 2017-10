Secret Story 11 : Découvrez les buzz les plus surprenants des candidats !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux secrets fait rage dans Secret Story 11. Les habitants sont plus déterminés que jamais à démasquer leurs camarades. Si certains ont réussi à trouver des secrets, d’autres sont vraiment sur de mauvaises pistes…. Parmi les buzz les plus surprenants, on retrouve celui qui concerne le secret de Laura. En effet, Kamila, Noré, Charlène et les autres pensent avoir trouvé le secret de Laura : ils croient que cette dernière est née avec les deux sexes est hermaphrodite. La principale intéressée éclate de rire face à l'aplomb de ses camarades avant de leur lancer : "Je n’ai qu’un seul sexe mais ce qui est sûr c'est que vous, vous n'avez pas de cerveau ! Ce n'est pas l'intitulé de mon secret" Pour rappel, le Secret de la jolie brune n'a rien à voir avec tout cela, puisqu'il s'agit de : "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour que j'intègre la Maison".





Si de son côté, Laura a trouvé le secret de Kamila et Noré, elle est aussi à l’origine des buzz les plus décalés. Souvenez-vous, Laura et Makao étaient convoqués il y a quelques semaines dans le jardin. La Voix leur proposait de buzzer gratuitement le secret l'un de l'autre quelques instants plus tard. L'occasion pour eux de faire une proposition sans engager d'argent de leur cagnotte personnelle... Et Laura pensait avoir trouvé le secret de Makao : "Selon moi, Makao est champion de moto", avait-elle déclaré. Mauvaise pioche. Ce mercredi, Laura a, une nouvelle fois, fait fausse route. En véritable enquêtrice et grâce à son buzz gratuit gagné lors du blind test, la jeune femme a décidé de buzzer le secret de Benoît. Selon elle, le candidat serait en couple avec… Jordan !





(Re)vivez la séquence dans laquelle Laura est buzzée par les habitants :





















`