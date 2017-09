Secret Story 11 : Qui est Laura, la brune incendiaire qui va faire tourner les têtes ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, Laura fait son entrée imminente dans le Campus des Secrets. La jeune femme qui vient de Cannes ne risque pas de passer inaperçue dans le jeu... Découvrez sans plus tarder son portrait.

Du haut de ses 27 ans, Laura est une jeune femme ambitieuse, avec la tête bien sur les épaules. Exigeante et perfectionniste, la jeune femme est chef de rang dans un célèbre établissement de nuit. D’origine brésilienne, la jeune femme accorde une importance toute particulière au sport, au fitness et au shopping. Malgré son petit gabarit, la brune incendiaire ne laisse personne indifférent… Cette année encore, plusieurs candidats sont célibataires. Si la jeune femme ne croit pas au prince charmant, peut-être le trouvera-t-elle dans Secret Story ?

Exigeante, certes, mais aussi et surtout colérique et capricieuse. Quand Laura veut quelque chose, elle l’obtient ! Très séductrice, elle sait jouer de ses atouts pour arriver à ses fins. D’ailleurs, elle prévient : elle ne fait qu’une bouchée des hommes qui tentent de la séduire. Avec ses amis, la Cannoise est quelqu’un de loyale et entière. Mais dans le Campus des Secrets, elle ne laissera pas de place à l’amitié… Ce sera elle contre le reste de la Maison…