Secret Story 11 : Laura au cœur des polémiques ?

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Laura est sur toutes les lèvres cette semaine. La brune pulpeuse n'a pas sa langue dans sa poche et n'hésite jamais à dire ce qu'elle pense haut et souvent très fort, quitte à se faire quelques ennemis au passage.

Elle l'a prouvé une nouvelle fois avec Makao. Alors que l'état de la Maison ne lui convient pas, elle ne se prive pas pour en faire part aux membres de la chambre du haut. Makao assiste à la scène et se sent incriminé personnellement. Il ne supporte pas les remarques de la bimbo et part au quart de tour...

Cette dispute survient quelques jours après que Laura se soit pris la tête avec Alain. La bimbo lui reprochait de ne pas assumer sa relation avec "(sa) grand-mère Tanya". Et d'ajouter : "Les faibles d'esprit m'ennuient... Va embrasser mamie pour exister !" Il n'en fallait pas plus pour que la discussion s'embrase !

Ces vives échanges entre les deux candidats ne passent pas inaperçue et Alain parvient à récupérer le soutien d'autres Habitants, et surtout celui de Barbara. Dans la chambre, Alain et Barbara échangent sur le sujet et les critiques fusent : "Y a des moutons avec elle", juge Alain. Et Barbara ajoute : "En plus, ils sont nombreux les moutons. La Laura, j'ai vu dès le départ que c'était le genre de nanas avec qui ça passerait pas." Les clans se dessinent de manière de plus en plus claire...

Découvrez la dispute entre Makao et Laura dans la vidéo ci-dessous !