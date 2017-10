Secret Story 11 : Laura confirme son buzz !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure Secret Story 11, Laura n'a eu de cesse de se montrer perspicace face aux secrets de ses camarades. Même si elle l'ignore, ses intuitions ont presque toujours été bonnes. Et depuis son clash avec Kamila, elle est quasiment certaine que que Noré et la jolie Marseillaise ont un lien entre eux. Elle a notamment évoqué à plusieurs reprises qu'ils auraient pu être en couple. Mais malgré son flair, la jeune femme semblait jusqu'à présent plutôt réticente à aller buzzer.

Mais voilà, les indices successifs gagnés cette semaine par la jeune femme et l'aide d'Alain et Barbara l'ont amené à une conclusion imparable : Noré et Kamila sont en couple, et plus précisément mariés. Vient ensuite l'heure de la confrontation où les mariés de Secret Story 11 ont du mal à "emboucaner" leur camarade et sont plus que jamais en danger. Laura finit par confirmer son buzz et engage donc 5 000 euros de sa cagnotte pour révéler au grand jour le secret tant convoité de Noré et Kamila. Reste à savoir si les Habitants trouveront le lien qu'ils partageaient avec Benoît et Charlène...





