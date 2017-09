Secret Story 11 : Laura danse de trop près avec Noré, Kamila fulmine !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Kamila n'est pas du genre à se fâcher pour un rien, mais lorsqu'une autre fille s'approche trop près de son amoureux, elle peut vite perdre son sang froid ! Pour les besoins d'un jeu, Noré a dansé collé-serré avec la jolie Laura. il n'en fallait pas plus à Kamila pour exploser.

Kamila est une jeune fille très douce, qui ne ferait pas de mal à une mouche... mais gare à celle qui s'approchera trop près de ce qui lui appartient ! Son mari Noré, Kamila y tient, et quand celui-ci se colle à une autre candidate, même pour les besoins d'un jeu, son attitude change du tout au tout. Rongée par la jalousie, la jolie brune est sous le choc. Mardi soir, à l'occasion de la soirée blanche, la Voix avait prévu une petite activité pour les Etudiants du Campus : il s'agissait de danser collé-serré tout en croquant dans une même pomme. Un exercice plutôt torride qui s'est déroulé entre Laura et Noré et auquel Kamila a eu le "plaisir" d'assister.





La scène ne passe pas

Kamila n'y peut rien : elle est très agacée par ce qu'elle vient de voir et a besoin d'en parler. Malheureusement, dans la Maison des Secrets, elle ne peut se confier à n'importe qui. Seuls Benoît et Charlène sont au courant que Noré et elle sont mariés. C'est donc à Benoît que la jeune femme raconte ses états d'âme. Persuadé de l'amour que porte Noré à sa femme, ce dernier tente de l'aider mais rien n'y fait. Jalouse, Kamila a l'impression que son mari a pris beaucoup de plaisir à danser avec Laura...