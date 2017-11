Secret Story 11 : Laura : sa déclaration d’amour à Marie

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

C’est une Laura qu’on n’a pas l’habitude de voir sur nos écrans qui s’est révélée depuis l’entrée dans le Campus des Secrets de sa meilleure amie Marie. La brune au caractère bien trempé s’est adouci en un rien de temps et dévoile ainsi une facette d’elle beaucoup plus calme et sereine. Les deux jeunes femmes ont même pleuré en se retrouvant sous la pergola tellement il était impossible pour elles de contenir leur émotion. Plus tard, c’est au confessionnal que Laura partage son bonheur : "Qu’est-ce que ça me fait du bien de retrouver ma Marinou, je suis tellement contente d’avoir son point de vue par rapport à l’extérieur. Ca me rebooste, c’est la seule personne à qui je fais entièrement confiance que ce soit dans ma vie ou ici. C’est que du bonheur."

Si leurs retrouvailles se passent à merveille, il ne faut pas que les amies perdent de vue leur mission : celle de faire croire aux autres Habitants que Marie est là pour prendre la place de Laura. Une mission qui s’annonce périlleuse puisque l’équipe des Eagles composé de Kamila, Noré et Jordan a déjà relevé quelques similitudes : même tatouage, mêmes chaussures, tics de langage… autant de choses qui peuvent rendre trahir Laura et la faire perdre son secret…

A revoir : Noré et Jordan tournent autour de Marie...