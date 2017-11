Secret Story 11 – Charlène et Benoît sous le feu des critiques

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est pas la semaine de Charlène et Benoît ! Depuis plusieurs jours, le couple est dans l'oeil du cyclone, critiqué de toutes parts. Les Tigers se montrent particulièrement durs envers eux. Laura ne cache pas qu'elle ne les supporte plus tandis que Barbara et Shirley aimeraient bien envoyer les amoureux dans le sas (et surtout se débarrasser de Charlène). Tout a basculé pour le couple jeudi dernier. Lors de l'Hebdo, Charlène et Benoît ont en effet nominé Shirley, alors qu'ils avaient promis à leur amie qu'ils ne donneraient jamais son nom. La jeune femme s'est donc sentie trahie tandis que nombre de leurs camarades n'ont pas trouvé leur geste fair play. Le problème n'étant pas la nomination en soi mais le fait qu'ils mentent à Shirley avant de l'envoyer dans le sas. Et l'heure du réglage de comptes a sonné.



C'est une Soirée Confidences exceptionnelle qu'ont vécu les Habitants ce lundi soir puisqu'elle était animée par d'anciens candidats de Secret Story. Et ces derniers n'ont pas été tendres avec leurs successeurs. Daniel de la saison 5 n'a ainsi pas hésité à traiter Benoît de lâche, lui reprochant de suivre aveuglément Kamila et Noré. Une petite pique qui a déclenché un déferlement de critiques. Laura a été la première à attaquer avant que Barbara ne prenne le relai. Les deux amies reprochent notamment à Charlène et Benoît de n'avoir jamais osé aller contre Kamila et Noré. Pour les deux candidates, le couple ne veut pas se brouiller avec les Marseillais car ils ont peur d'eux, peur de se retrouver nominés s'ils affichent un jour leur désaccord avec leurs alliés. Ils ont donc toujours veillé à ne jamais se les mettre à dos, quitte à s'aplatir devant eux ou à trahir une amie.



La stratégie de Charlène et Benoît et leur loyauté envers Kamila et Noré ne va-t-elle pas leur coûter cher ?