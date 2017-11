Secret Story 11 – Laura écartée de la Maison, Alain désespéré

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Toujours plus fort ! Si Laura et Marie livrent depuis jeudi soir une prestation digne de l'Actors Studio, elles ont une nouvelle réussi à se surpasser… et à totalement retourner le cerveau des Habitants. Séparées depuis le début de Secret Story 11, les deux meilleures amies se sont retrouvées il y a quelques jours pour les besoins d'une nouvelle supercherie de la Voix. Et les candidats sont tombés dans leur piège sans soupçonner une seconde que tout cela n'était que de la comédie ! Depuis que Marie a intégré la Maison des Secrets, ils sont en effet persuadés qu'elle est là pour prendre la place de l'un d'entre eux. Ils croient également dur comme fer que Marie et Laura se détestent. Si lors de l'entrée de la jeune femme, certains ont eu des doutes et se sont demandés si Laura et Marie n'étaient pas amies, ces dernières ont tellement bien joué leur jeu qu'elles ont totalement trompé leur monde.



Les Habitants n'y ont donc vu que du feu lorsque Marie et Laura ont simulé un clash violent. Ils ont vraiment cru que les deux jeunes femmes se crêpaient le chignon. Ils ont donc très mal vécu la suite des évènements. Après cette (fausse) dispute épique, la Voix a annoncé aux Habitants qu'elle ne pouvait tolérer une telle altercation. Il va donc lui falloir prendre une décision sur l'avenir de Laura. En attendant, la jeune femme a été écartée de la Maison et exilée dans la Tour de Contrôle. Marie, de son côté, a rejoint les candidats jusqu'à la décision de la Voix. Une annonce qui laisse les Habitants sous le choc. Mais c'est évidemment Alain qui est le plus touché. Attristé par cette nouvelle, le petit ami de Laura part s'isoler dans sa chambre.

Alain est au désespoir. Apeuré de perdre sa petite amie, il vit très mal la situation. Alors comment réagira-t-il quand Laura sera faussement exclue ?