Secret Story 11 : Laura est très énervée de ne pas avoir pu parler à sa mère au téléphone

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, les Eagles et les Tigers s’affrontent dans une guerre des clans sans merci. Laura en a fait les frais puisqu’elle a été privée d’un appel de ses proches, et plus précisément d’un moment privilégié avec sa maman.

Laura est dépitée. Si elle a prouvé au fil des semaines qu’elle était une grande joueuse, elle n’est pas toujours prête à faire passer la stratégie avant les sentiments. Elle a donc eu un peu de mal à accepter la décision des Eagles. En effet, Alain a privé sa chérie d’un coup de fil de sa mère afin de protéger un indice sur le secret de Laura. Quelques instants plus tard les deux clans se sont de nouveau affrontés et les étudiants se sont acharnés sur Laura.

À l’issue d’un jeu de calcul mental remporté par les Eagles, ces derniers ont eu le droit de découvrir un indice sur l'Habitant de leur choix dans le clan adverse ou de prélever 5000 euros dans la cagnotte des Tigers. Et ils ont choisi… d’en savoir plus sur le secret de Laura ! Dégoûtée et très énervée de s’être privée d’un appel de sa mère pour rien, la jeune femme se réfugie dans son lit avec Alain. De leur côté, Kamila, Noré, Benoît et Charlène ne comprennent pas la décision de la Cannoise.

Barbara monte alors au créneau pour défendre sa grande copine de l’aventure et confronte la chambre du bas. Elle se dispute même avec le couple de Marseillais, qui ne décolère pas et ne comprend pas l’attitude de Laura. Selon eux, Barbara doit s’estimer heureuse que ce ne soit pas un indice sur son secret personnel qui ait été révélé. Décidément, il a de l’ambiance dans le Campus des Secrets !

Malgré leur indice supplémentaire, les Eagles passent complètement à côté du secret de Laura...