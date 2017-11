Secret Story 11 : Laura fait une déclaration complètement inattendue à Alain

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Entre Laura et Alain, c’est bien parti pour durer. Si au début de l’aventure les deux candidats se chamaillaient en permanence, ils se sont finalement rendu compte qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Qui aime bien châtie bien. Depuis, ils forment un véritable couple au sein de la Maison des Secrets, pour le plus grand bonheur de Barbara – la meilleure amie de Laura au sein du jeu. Et Alain accélère un peu les choses dans le cadre de sa mission mariage ! Tant et si bien qu’entre réalité et fiction, on ne sait plus trop où ils en sont.

Cette semaine, la Soirée Confidences est un peu particulière puisque ce ne sont pas les internautes mais d’anciens candidats de Secret Story qui ont posé leurs questions aux secrétistes. Vivian, Darko, Emilie ou encore Nathalie ont tous posé leurs questions aux Habitants de leur choix. Darko a choisi d’interroger Alain sur son histoire d’amour avec Laura, en lui demandant si celle-ci pouvait durer à l’extérieur. Alain a assumé ses sentiments pour Laura devant tout le monde. Il a donc annoncé haut et fort qu’il aimait Laura. "Bah voilà, je l’aime ! Et j’espère aller le plus loin possible avec elle", déclare-t-il en précisant qu’il est "super sincère" avec sa belle.

Chamboulée par cette déclaration, Laura décide de prendre Alain à part dans la chambre du haut. La jeune femme se dit "un peu gênée" par les confidences du coach sportif et assez "émue" par sa déclaration. Entre deux câlins, elle finit par (enfin) par se livrer et lui confier ce qu’elle ressent à son égard. "Je suis amoureuse de toi idiot !", lâche-t-elle. La réaction d’Alain est tout simplement trop mignonne !

