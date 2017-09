Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain n'en finissent plus de se chamailler. Attention, qui aime bien châtie bien… Ne se cacherait-il pas un soupçon d'amour derrière tout ça ? Décidément, que de rebondissements dans Secret Story 11.

« Tu as vu tes lèvres, on dirait un Zodiac ! » lance Alain à une Laura plus que piquée, qui ne peut qu'encaisser le coup. C'était il y a quelques jours et, depuis, les deux Habitants de la Maison des Secrets ne cessent de se rentrer dedans, gentiment, non sans une pointe d'humour. C'est à celui qui aura la meilleure punchline. En effet, toutes les occasions sont bonnes pour déstabiliser son adversaire. Alors quand ils se retrouvent face à face dans la cuisine pour débarrasser la table, l'occasion est trop belle pour ne pas recommencer leur petite guerre des mots, le sourire aux lèvres, toujours… Avec néanmoins une petite dose d'insolence, le tout parsemé d'ironie ; cocktail détonnant !

« Je suis ravi, mon vœu s'est exaucé. On s'est rapprochés un petit peu plus », débute Alain à l'oreille de Laura, qui réplique : « En fait, c'est ce que tu cherchais. Comme je t'ai dit que tu étais trop calme, tu as essayé de me provoquer ! » Le bel homme à la denture ultra-bright rétorque que c'est elle qui l'a provoqué en premier. « Pour être sincère avec toi, les premiers jours, je t'ai trouvée hyper sympa. (…) Mais après il y a eu comme une sorte de distance », reconnaît-il toutefois. « Bizarrement, je t'aimais bien au début mais, maintenant, je ne peux plus te voir ! » lui répond-elle vivement. Avant d'ajouter avec sarcasme : « Peut-être que l'amour reviendra un jour, qui sait ? » Une phrase faisant tilt du côté d'Alain qui admet que de « l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas ». Ce n'est pas faux, peut-être que ces deux-là sont faits pour être ensemble. Laura serait-elle une nouvelle séductrice dont Tanya, la panthère, devrait se méfier ? Mystère…

>> À (re)voir : ces derniers temps, Laura et Alain ne cessent de se chicaner et, bien souvent, lorsqu'ils se lancent, les punchlines sont de la partie. Découvrez ci-dessous la saillie assassine que le beau gosse au teint hâlé a lancée à la brune piquante. C'était dantesque, regardez !