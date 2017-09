Secret Story 11 : Laura et Jordan, le clash !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La Maison des Secrets n'est pas toujours un lieu paisible où il fait bon vivre... Souvent les candidats se chamaillent et des clans naissent petit à petit sur le Campus. Cette fois pourtant, c'est un clash à l'intérieur d'un même clan qui survient ! Entre Jordan et Laura, qui l'ambiance n'est pas au beau fixe. La raison ? Cette semaine la Voix aide les candidats en leur proportionnant des indices sur les secrets. Bien entendu, les étudiants du Campus doivent se mettre d'accord entre eux pour choisir la personne dont ils veulent découvrir le secret... Et c'est là ou l'affaire se corse, car ils ne sont pas d'accord : Jordan veut un indice sur le secret de Julie, mais Laura préfère éviter de mettre tous leurs œufs dans le même panier, car ils ont déjà beaucoup de pistes sur la Parisienne.





"Il me monte les nerfs !"

On le sait : Laura n'a pas sa langue dans sa poche, et lorsqu'elle n'aime pas quelque chose, la jolie brune n'hésite pas à le dire tout haut. Alors que le ton monte entre les deux Colocataires, Laura lance à son ami " Au niveau de ton cerveau et du mien il y a quand même une grosse différence !" et enchaîne les piques " Il me monte les nerfs, j'arrive pas à avoir une discussion normale !" De son côté, Jordan n'est pas en reste " Toi tu n'as pas de logique, tu n'as pas d'intelligence !" risposte-t-il. Excédée Laura clôt la conversation en lui demandant d'en rester là : " Tais-toi ! Tu te ridiculises !"