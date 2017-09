Secret Story 11 : Laura et Kamila, c'est reparti pour un tour !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis leur clash, Laura et Kamila ne peuvent plus se voir en peinture. À l'occasion de la Soirée des confidences, les deux femmes ont été amenées à revenir sur leurs désaccords, avec pour résultat une nouvelle dispute.

Lundi soir, la Soirée des Confidences a permis aux Habitants de dire tout haut ce qu'ils pensaient tout bas et surtout, chacun a pu poser les questions qui lui brûlaient la langue, sous couvert d’anonymat. Une aubaine pour Laura qui s'est empressée de remettre sur le tapis son altercation avec la belle Kamila. Son but ? Obtenir des explications. En effet, Kamila a vite pardonné à Barbara après leur dispute, mais n'a pas réservé le même sort à Laura. Celle-ci s'interroge : comment cela se fait-il ?

Une réponse qui ne laisse pas place au doute

Kamila est sûre d'elle, et explique à Laura ses raisons : "C'est très simple, puisque Barbara n'a eu aucune attaque personnelle. C 'est à dire qu'elle ne m'a jamais jugée sur la personne que j'étais, ni sur mon comportement dans l'aventure et encore moins sur mon physique. C'est totalement l'inverse pour Laura et c'est la raison pour laquelle je ne lui pardonne pas." Laura n'est pas d'accord. Selon elle, elle n'a jamais attaqué Kamila sur son physique... s'en suit une nouvelle discussion musclée entre les deux Habitantes.