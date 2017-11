Secret Story 11 : Laura, en larmes au téléphone avec sa maman

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Après Barbara, c'est au tour d'Alain et Noré de passer dans la salle des archives pour y découvrir le dilemme qui les attend. La Voix leur propose alors une immunité chacun pour les prochaines nominations. Mais comme vous le savez, il y a toujours un prix dans la Maison des Secrets. Pour obtenir cette immunité, les deux chefs d'équipe Eagles et Tigers doivent empêcher Laura de recevoir un message de sa mère. Une situation familière car Laura a déjà fait les frais d'un dilemme stratégique quelques jours plus tôt en étant privée d’un appel de ses proches, et plus précisément d’un moment privilégié avec sa maman. Très joueur, Alain avait préféré protéger un indice sur son secret. Mais cette fois, c'est une avance considérable qui est en jeu !

Les deux chefs d'équipe décident finalement de se mettre en danger pour faire plaisir à Laura et ainsi la laisser profiter du message de sa mère. Un joli geste de la part du Marseillais dont la relation avec la jeune femme n'est plus du tout au beau fixe. S'en suit une séquence pleine d'émotion pour Laura qui n'a pas eu de nouvelles de ses proches depuis plusieurs semaines. Cramponnée au téléphone rouge, Laura fond en larme dès les premiers mots du message. Voilà un beau cadeau qui devrait la rebooster, d'autant qu'elle ne risque pas de retrouver sa maman tout de suite étant donné qu'elle n'est pas nominée cette semaine.

