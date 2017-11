Secret Story 11 : Laura et Marie espionnées en pleine stratégie

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Lors du dernier prime, Laura et Marie se sont enfin retrouvées. Au sein du campus des secrets, les deux jeunes femmes ont pour mission de jouer "les pires ennemies".

Au début de l’aventure, Laura était séparée de sa meilleure amie. Un déchirement pour la jeune femme qui a été obligée de débuter l’aventure seule. Mais coup de théâtre ! Lors du dernier prime, Laura et Marie se sont enfin retrouvées. En effet, la Voix avait réservé une surprise de taille à la jolie brune : Marie a intégré la Maison. Depuis, les deux jeunes femmes doivent faire croire qu’elles sont ennemies.

Cette semaine, les deux copines ont une mission exceptionnelle. En effet, Marie doit choisir d’affronter Laura dans le sas la semaine prochaine. Pour crédibiliser au mieux cette décision et ainsi éloigner les autres Habitants de son secret, Laura simule un énorme clash avec Marie après un appel du téléphone rouge.

Pour éviter d’éveiller les soupçons, les deux amies établissent une stratégie. Elles discutent entre elles font croire qu’elles sont fâchées mais ce n’est en réalité pas le cas. Et visiblement, les autres candidats n’en perdent pas une miette. En effet, ils se sont planqués derrière les volets de la chambre et écoutent la discussion des deux candidates. Ces dernières sont particulièrement amusées même si elles tentent de garder leur sang-froid. Les autres habitants ne se doutent de rien. Mais alors Laura et Marie réussiront-elles leur mission ? En tout cas, elles sont sur la bonne voie !

>>> (Re)vivez les retrouvailles de Laura et Marie lors du dernier prime :