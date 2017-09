Secret Story 11 - Laura/Marie, Kamila/Nore : ces duos séparés !

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Arrivés à deux sur le plateau de Secret Story 11 ne veut pas dire que l'on va franchir les portes de la Maison à deux ! Cette année encore, des duos de candidats vont vivre l'aventure un pu séparément. C'est le cas de Kamila et Nore. Le couple, marié depuis trois ans, doit cacher cette relation aux yeux des autres habitants du Campus des Secrets. Il faut dire que leur statut marital est l'intitulé de leur secret.

Pour cacher ce dernier, ils peuvent compter sur le soutien du deuxième couple de l'aventure : Charlène et Benoît. Ce duo, dont le secret est "Nous sommes en couple", va être d'une aide précieuse pour Kamila et Nore. Afin de cacher leurs liens le plus longtemps possible, Kamila et Benoît vont faire croire aux autres habitants qu'ils ont eu un vrai coup de foudre l'un envers l'autre. Et c'est Nore et Charlène qui vont jouer les entremetteurs entre les deux ! Si cacher leurs sentiments ne sera pas forcément chose aisée, les deux couples peuvent au moins avoir le sourire en pensant qu'ils vont pouvoir compter les uns sur les autres dans cette belle aventure !

Le duo Marie/Laura n'a pas eu la même chance. Si les deux meilleures amies se présentent ensemble dans le sas, seule l'une d'entre elles passe la porte de la Maison des Secrets. La Voix propose un vrai dilemme aux deux jeunes femmes. Elles doivent ainsi décider qui participe à l'aventure et qui quitte directement Secret Story 11. "Laura avait plus sa place que moi (...)À l'extérieur, j'ai un copain, j'ai plus de stabilité de ce côté-là. C'était plus dur de rentrer dans la maison. Elle, elle avait un peu moins d'attache à ce niveau-là. Je sais qu'elle est forte, plus forte que moi et qu'elle s'en sortira mieux", a confié Marie à MYTF1.

Comment ces duos séparés vont-ils s'en sortir dans le Campus des Secrets ? Réponse à suivre !

Découvrez ci-dessous l'annonce de la Voix qui a choqué Laura et Marie !