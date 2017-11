Secret Story 11 : Laura et Marie : La mission clash a commencé

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Lors du dernier prime, La Voix a réservé un cadeau empoisonné à Laura : l’entrée de sa meilleure amie dans le Campus des Secrets. Et les deux copines ont une mission exceptionnelle : Marie doit choisir d’affronter Laura dans le sas la semaine prochaine. Pour crédibiliser au mieux cette décision et ainsi éloigner les autres Habitants de son secret, Laura simule un énorme clash avec Marie après un appel du téléphone rouge. C’est Marie à l’autre bout du fil qui en profite pour avoir à son service toutes les personnes qu’elle a désigné d’une pastille rouge, c’est-à-dire : Noré, Jordan, Charlène, Alain et… Laura : "Le petit-déjeuner arrive bientôt et j’ai très très faim. Salut les esclaves". Laura décide évidemment de ne pas mettre la main à la pâte et le ton monte crescendo entre les deux meilleures amies.

Les deux caractères de feu des jeunes femmes font rapidement trembler les murs de la Maison et tout le monde n’y voit que du feu. Du vrai cinéma ! Mais cela suffira-t-il pour éloigner tous soupçons ? Car oui, certains Habitants ont déjà des doutes sur la véritable identité de Marie comme Kamila qui est persuadée qu’elle est meilleure amie avec Laura…

