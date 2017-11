Secret Story 11 – Laura mène Alain en bateau, doit-il s'inquiéter ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Alain pensait jouer un tour à Laura en la demandant (faussement) en mariage dans le cadre d'une mission. Sauf que sa belle est au courant de la supercherie et c'est elle qui mène désormais son petit ami en bateau. Et la brune volcanique ne recule devant rien pour piéger Alain. Qui a de quoi s'inquiéter !

C'est l'arroseur arrosé ! Cette semaine, Alain a reçu une mission exceptionnelle périlleuse de la part de la Voix, mais le pauvre ne sait pas à quel point elle est périlleuse ! Le bel hidalgo devait faire croire aux Habitants qu'il voulait épouser Laura puis demander (faussement) sa belle en mariage. Evidemment, Alain a dit oui, persuadé que de toute façon Laura, elle, dirait non et qu'il ne craignait donc rien. Après tout, s'ils sont vraiment amoureux, ils ne sont ensemble que depuis trois semaines ! Sauf que lorsqu'il a expliqué à sa petite amie qu'il voulait lui passer la bague au doigt, celle-ci a sauté de joie et immédiatement accepté sa proposition. Cette dernière a même commencé à planifier la cérémonie. Alors, forcément, Alain rit jaune. Car ce qu'il ne sait pas, c'est que Laura est complice de la Voix. La candidate sait que son chéri est en mission et elle mène sa propre supercherie.



Très joueuse, Laura ne recule devant rien pour piéger Alain. Elle met même Barbara à contribution, la jolie blonde se retrouvant elle aussi menée en bateau. Laura fait en effet semblant d'être mal puis confie à sa meilleure amie de l'aventure qu'elle a des doutes sur son nouveau fiancé. Elle se demande si la proposition en mariage d'Alain n'est pas une mission. Cela pourrait sérieusement mettre en péril leur histoire d'amour. Sur sa lancée, la candidate file ensuite voir son chéri. Elle joue alors une nouvelle fois les oiseaux blessés et déclare que si Alain lui a demandé sa main dans le cadre d'une mission, elle ne lui pardonnerait pas. Malicieuse, Laura s'amuse ensuite avec son petit ami en lui demandant d'être plus démonstratif à propos de leurs fiançailles. Elle aimerait qu'Alain crie sur tous les toits – ou au moins dans toute la Maison – qu'ils vont se marier !



Comment réagira Alain face à l'insistance de Laura ?