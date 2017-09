Secret Story 11 : Toujours vexée, Laura ne pardonne pas à Barbara

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Laura n'a pas apprécié les propos de Barbara à son encontre. Elle est très remontée contre la candidate et a décidé de pas pardonner.

Laura est particulièrement agacée ce matin. La raison ? La jeune femme a vu des images la veille. En effet, la Voix lui a donné l’occasion de savoir ce que les autres candidats pensaient d’elle. Ainsi, elle a pu constater que Barbara n’avait pas été tendre avec elle.

Furieuse, elle a décidé de régler ses comptes avec la candidate : "Moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face tu vois. Viens me parler en face maintenant, viens !", a-t-elle lancé sans pouvoir réellement garder son calme. "Mais tu savais déjà ce que je pense de toi ! Qu'est-ce que tu me veux là ? Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? (...) Elle est relou celle-là !", a alors rappelé Barbara pour justifier le fait qu'il puisse effectivement lui arriver de dire du mal de sa colocataire. Au cours de cette dispute, les noms d'oiseaux ont d'ailleurs fusé : "chaudière", "hypocrite". Des mots durs qui ont surpris les habitants du campus des secrets.

Sur le plateau du Debrief, Christophe Beaugrand est revenu sur ce clash. Ainsi, il a invité Laura à réagir à cette violente dispute. Et visiblement, la jeune femme est plutôt rancunière. Elle en veut beaucoup à Barbara et ne souhaite pas lui pardonner… : "Avec moi il n’y a pas de retour en arrière," confie-t-elle. Visiblement, les deux jeunes femmes ne sont pas prêtes de se réconcilier…

