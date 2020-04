Secret Story 11 : Laura ne veut plus entendre parler de Noré

Si tout avait bien commencé pour les deux Habitants, la tension est aujourd'hui plus que jamais palpable entre Laura et Noré. La jeune femme ne veut plus en entendre parler.

Pas de retour en arrière possible. Noré n'a pas eu des par-devers Laura ces derniers temps, l'illustration parfaite de l'amertume qu'il éprouve vis-à-vis de cette dernière remonte au jeu des dilemmes proposés par Vivian et Sarah, les deux ex candidats des saisons 8 et 10 de Secret Story venus passer la semaine avec les actuels Habitants de la Maison des Secrets.

Lors de ce jeu donc, le Marseillais a été confronté à un - faux - dilemme de taille. Lui est-il possible d'infliger une banqueroute à vie à Kamila pour empêcher Alain d'être le Maître des Nominations cette semaine ? Le plombier à l'accent chantant est catégorique, la réponse est non ! Quand bien même Alain ne bénéficie pas de ce pouvoir, Laura et Barbara, elles, peuvent en jouir. Et derrière leur choix se cache bien évidemment aussi celui du bel hidalgo. À quoi bon donc accepter ce dilemme ? Sauf que pour expliquer son propos, Noré est vif, sec et tranchant tel un couteau. Il ne passe pas par quatre chemins, malheureusement.

Lorsque Laura tente de lui expliquer son point de vue, le mari de Kamila s'emporte et essaie de réduire la jeune femme à quia, qui plus est avec vulgarité, sa marque de fabrique. C'en est trop pour Laura, elle ne lui parlera plus. Quelques minutes plus tard, dans la chambre du haut, face à Sarah et Vivian, elle manifestera son écœurement. Noré est grossier et même s'il tente de se faire pardonner, elle n'acceptera jamais – au grand jamais – ses excuses. Une véritable guerre froide commence !

