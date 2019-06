Toujours en mission « cancres » pour faire tourner en bourrique les Habitants, Laura et Noré comptent bien mettre les bouchées doubles pour être certains de rendre complètement fous leurs camarades, et ainsi remporter leur défi…

Si Laura et Noré se sont beaucoup disputés tout au long de l'aventure Secret Story, il semble avoir définitivement enterré la hache de guerre depuis qu'ils sont en mission ensemble. Ils ont même retrouvé la complicité qu'ils avaient au tout début du jeu. Il faut dire que leur mission «cancres» les amusent énormément. Les deux camarades prennent en effet un malin plaisir à faire péter les plombs de leurs camarades.



En effet, Laura et Noré doivent faire équipe cette semaine pour faire tourner leurs camarades en bourrique. Et depuis vendredi, les méfaits s'accumulent sans que les Habitants ne sachent qui en sont vraiment les responsables. Le Marseillais et la jolie brune ont caché le doudou de Charlène, mis du poivre et de l'huile sur sa brosse à dents et semé le désordre dans les affaires de Barbara. Laura a décidé d'éparpiller ses affaires et celles d'Alain sur le sol de la chambre. Ils ont même profité d'un freeze pour gentiment bizuter Charlène. Quant à Noré, il s'en est même pris à Kamila en dissimulant ses chaussures.



Mais alors que leur mission doit bientôt toucher à sa fin, Laura et Noré décident de mettre le paquet pour être certains d'être à la hauteur du défi auquel la Voix les a soumis. Et à quelques jours de la validation des cagnottes, ils espèrent bien empocher la mise avec cette mission. Ainsi Noré veut jouer les perroquets, tandis que Laura prévoit de crier, chanter et de courir partout. «Ce soir, on fait le bordel, on les rend fous!», promet ainsi Noré.