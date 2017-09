Secret Story 11 – Laura pète les plombs : « Allez tous vous faire voir ! »

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

L'humour, toujours… La grisaille parisienne oblige les candidats de Secret Story 11 à rester enfermés dans la Maison des Secrets. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'ils s'ennuient. En effet, Jordan, Noré et Bryan semblent d'humeur taquine aujourd'hui – comme bien souvent d'ailleurs. Ils élaborent un stratagème pour agacer l'une de leur cible préférée : Laura. L'objectif de cette mission : l'inciter à dire qu'elle éprouve des sentiments pour Noré, ce qui est totalement faux ! Ils la retrouvent donc dans la salle de bains, où commence une véritable pièce de théâtre.

« Depuis quand tu es assez naïf pour croire ce qu'il dit [Jordan, NDLR]. Tu entres dans son jeu pour me rendre folle depuis ce matin ! » lâche-t-elle vivement pour faire suite aux propos de Noré. Ce dernier ayant fait mine d'avoir entendu des rumeurs quant aux réels sentiments de Laura à son égard. Rumeurs que Jordan a lancées. Pour appuyer l'histoire, Bryan affirme qu'il a assisté à la scène. Pour lui, Laura a bel et bien avoué à Jordan qu'elle serait folle du plombier à l'accent chantant. Laura rit aux éclats et comprend assez vite la supercherie. Pour leur faire plaisir, elle finit par consentir. Mais conclura par un : « Allez tous vous faire voir ! » La classe incarnée, n'est-ce pas ?



