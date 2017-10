Secret Story 11 : les remords de Barbara

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Après avoir tout fait pour que Jordan tombe dans ses filets, la jolie Barbara semble soudain en proie à de terribles remords. En effet, la jeune femme n'avait pas prévu que la mission aille si vite, et surtout si loin...

Après avoir accepté la mission de la Voix sans hésitation, Barbara s'en mord à présent les doigts. La belle, qui adore séduire et le fait à merveille, s'en est donné à cœur joie durant plusieurs jours avant de voir les effets qu'avaient ses avances sur son ami Jordan. En effet, le Nordiste, totalement in love de sa jolie blonde, lui est tout de suite tombé dans les bras... et ne semble pas imaginer une seule seconde que tout ceci ne puisse être qu'une mission.



Les larmes de la séductrice

"Je voulais prouver que j'étais une joueuse et pas prouver que j'étais une briseuse de cœur " a confié Barbara, en larmes, dans le Confessional. La jeune femme se sent horriblement coupable. En effet, elle redoute le moment où Bryan découvrira la supercherie et surtout, la douleur que son ami ressentira. Résultat ? La séductrice a décidé de laisser tomber sa mission. Mais la Voix acceptera-t-elle sa requête ? Cela suffira-t-il à effacer ces derniers jours dans l'esprit de Jordan ?