Secret Story 11 : Laura très proche du secret d’Alain

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

La meilleure enquêtrice de Secret Story 11 à ce jour, c'est Laura et cette dernière a décidé de s'attaquer au secret d'Alain !

Cette semaine, c’est tous contre une et une contre tous. En effet, plus que jamais, la chasse aux secrets reprend dans la maison. Si tous les habitants ont pour mission de découvrir le secret de Laura, la meilleure enquêtrice de Secret Story 11 elle, joue cavalier seul. A la clef, elle peut doubler sa cagnotte si elle parvient à garder son secret et en même temps, elle continue de jouer de ses talents d’enquêtrice pour découvrir de nouveaux secrets. Alain est sa nouvelle cible !

Durant le prime, Laura a gagné un précieux indice sur le secret de ce dernier ainsi qu’un buzz gratuit à utiliser dans la soirée. Ni une ni deux, la brune buzz et dans la foulée, c’est l’heure de la confrontation : « Je pense avoir découvert le secret d’Alain. Il serait une grosse tête d’affiche, champion dans des sports de combat ». «Je suis champion dans beaucoup de domaines mais pas celui des sports de combats, » lui répond Alain.

Il en faut plus pour décourager Laura qui voulait quoi qu’il en soit, écarter cette piste qu’elle avait depuis le début sur le secret d’Alain. Quelques minutes après, la brunette le confronte une nouvelle fois et pour le coup, elle vise dans le mille sans le savoir : « T’as l’habitude d’être dans la lumière, d’être sous les projecteurs (…) Tu es une star de la télé dans un autre pays. » Laura a l’intitulé du secret d’Alain et compte bien rester sur cette idée. Elle attend simplement de gagner un nouvel indice pour buzzer une nouvelle fois son secret. C’est chaud pour Alain !