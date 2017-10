Secret Story 11 : Laura la punchlineuse a encore frappé

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Tanya a une nouvelle cible. Après Barbara, elle s'en prend aujourd'hui à Laura. Mais tout comme sa comparse au tie and dye doré, la brune incendiaire a la réplique salée. Quand on la cherche, on la trouve !

Be careful Tanya, Laura est une adversaire redoutable ! En effet, si la doyenne de la Maison des Secrets avait l'ascendant sur Barbara, il semblerait qu'il en soit tout autre avec Laura ; la brune a plus d'une fois prouvé qu'elle savait se défendre face à ses attaques. Si les « fuck » à son endroit ne se comptent plus, les punchlines aussi piquantes que comiques à l'encontre de Tanya sont elles aussi nombreuses.

Alors que le bel Alain tente d'arrondir les angles avec Tanya qui, depuis quelques jours, par jalousie peut-être, lui en fait voir de toutes les couleurs, elle préfère proférer des critiques acerbes envers les deux jeunes femmes avec qui il passe le plus clair de son temps : Laura et Barbara. Bornée, Tanya ne change pas d'avis. Comparées à elle, elles ne valent pas grand-chose. « On ne mélange pas les torchons et les serviettes ! » n'hésitera-t-elle d'ailleurs pas à souffler face aux propos d'Alain qui essaie d'éclaircir la situation. Mais rien n'y fait…

Plus tard, le beau gosse rapportera les dires de Tanya à Laura. Une nouvelle fois enchantée d'apprendre tout le bien qu'elle pense d'elle, Laura déversera sa colère auprès de Barbara qui, bien qu'obnubilée par son yaourt, l'écoutera et ira en son sens. « J'espère juste qu'elle va rentrer chez elle jeudi, parce qu'elle est fatiguée mamie, il lui faut ses biscottes, son petit-beurre et son petit thé », lancera Laura, excédée. Ces deux-là ne s'entendront donc jamais !

