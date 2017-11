Secret Story 11 : Laura, remontée, part en guerre contre les Eagles !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

OMG ! Personne ne s'y attendait, mais Barbara, candidate emblématique de cette 11e saison de Secret Story, a quitté l'aventure - à la surprise générale ! Les Eagles pensaient, en effet, que Shirley allait faire ses adieux au Campus des Secrets. Peinée, Laura a fondu en larmes lorsqu'elle a vu cette dernière réintégrer le jeu, mais elle a tout de même tenu à féliciter son alliée. Toutefois, ce que l'ensemble de la maisonnée ignore – excepté Shirley –, c'est que Barbara est encore en course.

La Voix, facétieuse, a toujours une supercherie en poche : lors du prime, elle ainsi expliqué à Barbara et Shirley que celle qui aura obtenu le moins de suffrages et qui sera donc amenée à quitter le jeu, restera 24 heures supplémentaires, exceptionnellement ; l'autre, celle qui aura remporté le plus de suffrages, se verra rejoindre la Tour de Contrôle afin d'observer la réaction des autres suite à son faux départ. Shirley s'est inclinée face Barbara, qui a une nouvelle fois été sauvée par le public.

Shirley jouit alors de quelques heures supplémentaires aux côtés de Kamila, Noré, Charlène, Benoît, Laura et Alain. Mais ce privilège n'est pas sans contrepartie, elle doit faire en sorte que les langues se délient au sujet de Barbara, qui pourra donc voir le véritable visage de ses camarades. Si pour l'instant, Laura et Alain sont fidèles à eux-mêmes, les Eagles, eux, n'hésitent pas à égratigner Barbara ; elle n'en perd pas une miette. Devant cette attitude des plus ignobles, Laura souhaite plus que tout venger son amie, elle se dit prête à confronter le clan de la chambre du bas dans le SAS. Elle en fait part à Shirley, attentive, tout comme Barbara qui ne peut que sourire à la vue de ces images.

>> À (re)voir : Barbara quitte l'aventure... pour de faux. Regardez !