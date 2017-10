Secret Story 11 : Laura révèle à Alain qu’elle a voulu quitter le jeu

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Laura a beau avoir un fort caractère, comme tout le monde elle a ses faiblesses. Depuis quelques jours, elle se rapproche dangereusement d'Alain et le jeune homme n’est pas insensible au charme de la jolie brune. Alors qu’ils ne pouvaient pas s’encadrer au début du jeu, ils sont désormais inséparables et Jordan prend un malin plaisir à jouer les entremetteurs. Après tout, ne dit-on pas qui aime bien châtie bien ? Lorsque Laura a un petit coup de bleus, Alain vole donc tout naturellement à son secours.

Dans la chambre à coucher, la meilleure amie de Barbara se livre sans retenue à son nouvel allié dans le jeu. Au bord des larmes, elle explique à Alain combien il est important pour elle et va même jusqu’à lui faire une révélation. "Je crois que, t’aurais pas été là je me serai barrée", lâche la belle de Dubaï dont le secret est sur le point d'être découvert. Des propos qui vont droit au cœur d’Alain qui confie qu’il aurait lui aussi certainement claqué la porte du Campus des Secrets s’il ne l’avait pas rencontré. Alors, coup de bluff ou véritable réciprocité des sentiments ?



En tout cas, Laura a baissé sa garde et semble enfin s’avouer qu’elle a des sentiments plus qu’amicaux pour Alain. "Je t’apprécie beaucoup, je parle beaucoup avec toi. Tu es une personne qui me fait du bien", se justifie Laura, ce à quoi Alain répond : "Faut pas me dire des choses comme ça… Je suis sensible moi !". La discussion se termine par un gros câlin et des petites caresses sur les mains qui en disent long. Alain et Laura seront-ils le prochain couple de la Maison ? Affaire à suivre.



Quand Alain et Laura se clashent, ça donne ça :