Secret Story 11 : Laura s'embrouille, s'amourache et se mouille… Le résumé du vendredi 06 octobre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Entre son embrouille avec Benoît, son rapprochement avec Alain et les missions farfelues de Bryan, Laura n'avait plus une minute à elle. Retour sur la journée qu'elle vient de passer. C'est parti !

Laura s'embrouille avec Benoît



Le stress du prime étant retombé, Laura s'octroie un petit moment gustatif en savourant le gâteau d'anniversaire de Tanya, qui a malheureusement été éliminée au terme de la cinquième Hebdo de Secret Story 11. Attablée dans la cuisine aux côtés de Kamila et Noré, elle revient sur les indices qui lui ont mis la puce à l'oreille concernant leur secret. Mais Laura s'attarde également sur le comportement de Benoît qu'elle n'a absolument pas compris. Ce dernier, présent lui aussi, perd son calme et s'en prend verbalement à la jeune femme qui se défend avec hargne, comme toujours. Les éclats de voix sont de la partie !



Laura s'amourache d'Alain



Cela fait déjà quelques jours que Laura et Alain se rapprochent doucement mais sûrement. Suite à leur mission « faux ex » qu'ils ont jouée avec maîtrise, les deux Habitants ont oublié leurs rancœurs passées pour laisser place à une belle amitié… ou plus ! En effet, Alain ne cesse de multiplier les louanges lorsqu'il s'adresse à Laura. Heureux de la revoir à ses côtés, il lui délivre des vérités et avoue notamment aimer « le cœur qui bat derrière [sa] grosse gueule ». Laura accepte volontiers le compliment, mais précise toutefois qu'elle restera la même.

Laura se jette à l'eau avec Kamila



Ce n'est un secret pour personne, le Téléphone Rouge a fait son come-back... pour le meilleur comme le pire. Cependant, les Secretistes ne savent pas que derrière chaque appel se cache un opérateur qui leur est familier : Bryan. Le benjamin de l'aventure ayant intégré la Tour de Contrôle voit tout ce qu'il se passe dans la maisonnée et peut, quand il le souhaite, se jouer de ses camarades. Il est le seul à pouvoir décider de ce qu'il voudra offrir ou non à l'Habitant qui décrochera. Et aujourd'hui, Kamila et Laura sont les cibles du beau gosse aux yeux bleus, elles ont 15 secondes pour se jeter à l'eau.

