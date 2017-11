Secret Story 11 : Laura s'énerve, elle clashe Benoît et Charlène

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas ! Laura est franche, elle ne s'est jamais cachée de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Depuis le début du jeu, elle a souvent riposté quand on l'attaquait, provoquant d'ailleurs de nombreux esclandres. Et, sachez-le, il suffit d'un rien pour qu'elle « monte en l'air » celui qui ose se mettre en travers de sa route. À l'image de la Soirée Confidences qui s'est tenue lundi soir, durant laquelle les anciens candidats des précédentes saisons pouvaient poser des questions aux actuels Habitants de la Maison des Secrets. Emilie Nef Naf, grande gagnante de la saison 3, apparaît alors à l'écran, elle interroge Laura. Les binômes ont toujours été craints dans un jeu tel que Secret Story, « Quel couple préfères-tu séparer : Kamila et Noré ou Charlène et Benoît ? » lance donc la Ch'ti.

Occasion parfaite ! Laura, comme toujours, ne se prive pas d'exposer le peu de considération qu'elle porte au couple Charlène – Benoît, qu'elle choisit sans une once d'hésitation, prétextant un manque d'affinité indéniable vis-à-vis des deux jeunes gens. Benoît tente d'amorcer le dialogue pour en savoir davantage, mais Laura monte vite en décibels. « Désolée, votre jeu est hypocrite, il est sans pantalon, vous baissez votre froc tout le temps ! » abonde la brune à la réplique piquante. L'échange évolue promptement en un énorme brouhaha où plus personne ne s'écoute. Laura n'est pas la seule Habitante qui ne s'entend pas avec le couple, car Shirley a elle aussi une dent contre ce dernier, qui n'a pas hésité à la nominer alors qu'ils s'étaient engagés à ne jamais le faire. Les Eagles et les Tigers n'enterreront pas la hache de guerre de sitôt !

>> À (re)voir : Shirley se paye le couple Charlène – Benoît. Regardez !