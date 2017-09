Secret Story 11 - Laura s’inspirerait-elle du style des soeurs Kardashian ?

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Alors qu’elle devait rentrer dans le Campus des Secrets accompagnée de sa meilleure amie, c’est seule que Laura a continué l’aventure. Et tout de suite, son style et son physique n’était pas sans nous faire penser à une célèbre fratrie outre Atlantique, les Kardashian.

Un fort caractère comme le clan K. Loin d’être timide, elle ne s’est pas le moins du monde sentie esseulée, parmi le groupe des Habitants. Pire, elle a montré dès le début que malgré sa petite taille, elle savait se faire entendre et appréciait même de se faire obéir. Charles s’en souviendra longtemps, lui qui a peiné à pouvoir choisir son lit quand il a intégré la Maison. En quelques jours, Laura ne s’est d’ailleurs pas fait que des amis, entre ces accrochages avec Barbara et Alain.

Un physique très travaillé

Petite mais le plus souvent juchée sur des talons hauts, souvent vêtue de tenues très sexy… Laura sait mettre son corps en valeur et travaille dur pour qu’il soit le plus parfait possible comme le fait Kourtney, sans aller dans l’exagération de ses soeurs. Comme Kylie Jenner, la petite dernière du clan Kardashian, elle n’a d’yeux que pour les lèvres pulpeuses et les sourcils marqués, ce qui lui a déjà valu des remarques de la part d’au moins un habitant de la maison.

Enfin, comment ne pas l’associer à Kim Kardashian avec qui elle partage de longs cheveux bruns. S’ils font entièrement partie de sa personnalité, elle passe beaucoup de temps à les styliser. Et que dire de leurs make up très travaillés. D’ailleurs Marie, la meilleure amie de Laura elle-même le disait dans la vidéo de leur portrait présentée lors du lancement de la saison 11, Laura est plutôt « pot de peinture » en ce qui concerne son maquillage.

Laura ne compte pas passer inaperçue dans l'aventure, et en voici la preuve :