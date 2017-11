Secret Story 11 : le départ de Laura !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Laura ne fait plus partie de la Maison des Secrets ! En effet, jusqu'à nouvel ordre et grâce à une mission réussie avec sa meilleure amie Marie, elle se trouve dans la tour de contrôle. En bonne joueuse, elle attend son retour avec impatience...

Lors de la cérémonie des Secrets d'Or, Laura s'est vu décerner le prix de la personne la plus hypocrite du Campus... mais elle aurait tout aussi bien pu être élue "Meilleure actrice de la Maison des Secrets". Et pour cause, la jeune femme a créé de toutes pièces un énorme clash avec sa meilleure amie Marie. Le but était clair : il s'agissait de faire croire à un clash qui tourne mal et qui finit par déraper. Mission accomplie pour la jolie brune ! Totalement dans son rôle, elle a réussi à faire croire à tout le monde qu'elle avait tenté de frapper Marie, entraînant son exclusion du jeu.

Résultat, son petit-ami Alain, qui n'est pas dans la confidence, est persuadé de son départ. Attristé par le comportement de sa belle qui l'a menée à se faire expulser, il est inconsolable. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Laura n'est pas très loin, et que Marie n'a pas véritablement pris sa place dans l'aventure. Comment réagira-t-il lorsqu'il découvrira la supercherie ? Une séquence émouvante à revoir dans le player ci-dessus.