Secret Story 11 : Laura se joue de Charlène

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Depuis l’arrivée de Marie au sein du Campus des Secrets, le secret de Laura est plus que jamais en danger. Heureusement, la belle brune a plus d’un tour dans son sac pour brouiller les pistes…

Après plus de 8 semaines d’aventure et de nombreux indices révélés, Laura a réussi à préserver son secret. Mais c’était sans compter l’arrivée de sa meilleure amie Marie dans la Maison des Secrets, qui s'était sacrifiée pour que Laura intègre le jeu. Une entrée qui fragilise sa situation et éveille déjà les soupçons de Noré et Jordan, notamment à cause d’un tatouage similaire chez les deux jeunes femmes.

Laura, qui a à cœur de protéger cette relation, ne perd pas de temps pour mener à bien sa mission : elle doit feindre de ne pas s’entendre avec Marie pour que celle-ci la désigne pour l’affronter dans le sas cette semaine. Et c’est en se confiant d’abord à une Charlène naïve qu’elle compte dissiper les doutes : "Elle va me prendre moi, j’en suis sûre, elle me pique depuis le début qu’elle est rentrée (…) Elle est très lourde cette fille je pense. Elle a une assurance, sa façon de parler, sa façon d’analyser les choses, elle est beaucoup dans le regard… Elle a un peu le même caractère que moi". Il n’en fallait pas plus pour que Charlène tombe dans le panneau et pense réellement que Marie est là pour prendre la place de Laura. Une tâche qui s’annonce beaucoup moins évidente auprès des autres Habitants…

