Secret Story 11 : Laura se moque d'Alain

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Tout est bien qui finit bien. Cela fait deux jours que la relation de Laura et Alain s'égratigne, une danse sensuelle qu'il aurait partagée avec Charlène et une question anodine de la part de Marie ont eu des répercussions négatives sur le couple naissant. Si pour la danse, il s'agit d'une simple méprise. Pour la question, il en est tout autre. En effet, Marie a pour mission cette semaine de mettre la Maison des Secrets sens dessus dessous. Pour la mener à bien, elle sera accompagnée de sa meilleure amie, Laura, avec qui elle va devoir simuler des tensions. Elle crédibilisera ainsi son choix final, c'est-à-dire celui d'affronter Laura dans le SAS jeudi prochain - c'est ce qu'elles doivent faire croire aux autres Habitants et, pour le moment, tout se passe comme sur des roulettes.

Vendredi, elles ont réussi d'une main de maître a généré plusieurs clashs, Alain en faisait partie. Il s'est violemment disputé avec Laura, Barbara et Marie. Pourtant, d'un naturel calme et réfléchi, il n'a pas su gérer ses émotions. Il a laissé éclater son incompréhension. Toutefois, après la tempête, vient toujours l'accalmie. S'il a pris ses distances avec Marie et Barbara, il a renoué le contact avec Laura. Le lendemain, comme si de rien n'était, les deux candidats retrouvent leur complicité et s'adonnent à leur jeu préféré, à savoir se moquer d'eux-mêmes. Sur la terrasse avec Laura et Alain, Benoît imite avec justesse le comportement du bel hidalgo quand celui-ci est énervé. Laura y ajoute sa petite touche personnelle et c'est à mourir de rire.

