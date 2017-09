Secret Story 11 : Laura, source de discorde entre Kamila et Noré

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Suite au clash qui a opposé dans l'après-midi Kamila et Laura, Noré a eu une petite discussion avec la jolie brune pour mieux donner le change. Mais Kamila semble ne pas avoir apprécié cette initiative. Et lorsque les deux mariés se retrouvent dans la salle de bain, l'ambiance est tendue…

Depuis le début de l'aventure, si Kamila et Laura semblaient proches, la jolie Marseillaise s'est toujours méfiée de sa camarade. Il faut dire qu'elle n'a jamais vraiment apprécié que celle-ci tourne d'un peu trop près autour de Noré, son mari. Kamila avait d'ailleurs tenté de mettre en garde, à plusieurs reprises son compagnon contre Laura. Mais ce dernier n'en a fait qu'à sa tête, même quand sa femme l'a averti que Laura ne se rapprochait de lui que pour tenter de trouver son secret.



L'affrontement entre les deux jeunes femmes semblaient donc inéluctables. En effet, quand Kamila a fait une énième réflexion sur le physique de Laura, celle-ci n'a pas pu s'empêcher de gronder. Mais alors que le ton est vite monté entre la jeune Marseillaise et la jolie brune, Noré, Charlène et Benoît ont décidé de se ranger derrière Kamila. Alors pour calmer le jeu et ne pas éveiller les soupçons de Laura, Noré a essayé de noyer le poisson en tentant de convaincre sa camarade que son but n'était absolument pas de prendre parti.



Mais cette initiative de Noré ne semble pas avoir l'approbation de Kamila. Alors que Noré rapporte à Charlène, Benoît, ainsi qu'à sa femme la teneur de cette conversation, celle-ci hausse les sourcils. Visiblement énervée, elle fait bien comprendre à son mari qu'elle n'a pas du tout apprécié son comportement. D'ailleurs encore très remontée contre Laura, elle fait clairement comprendre à Noré qu'elle ne reparlera plus à la jeune femme ! L'ambiance est plus que tendue entre les deux amoureux… Laura pourrait-elle faire souffler le vent de la discorde entre Kamila et Noré et mettre à mal leur si belle complicité ?



>>> Retrouvez cette conversation plus que tendue entre Kamila et Noré dans la vidéo ci-dessous :