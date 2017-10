Secret Story 11 : Laura, Tanya et Noré sont-ils toujours les nominés de la semaine ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, la Maison des Secrets a connu des nominations exceptionnelles. Laura et Noré ont été nominés d'office lors de l'Hebdo de jeudi dernier et Tanya a écopé d'une nomination suite à un dilemme de la Voix. Mais seront-ils les seuls à affronter le Sas ? Découvrez les nominés de la semaine.

Les traditionnelles nominations ont été totalement chamboulées cette semaine. Les Habitants n'ont pas en effet pas défilé dans le Confessionnal pour choisir quels candidats ils souhaitaient mettre en danger. Ce sont les dilemmes posés par la Voix ces derniers jours qui ont décidé des nominés de la semaine. Jeudi soir, lors de l'Hebdo, la Voix a ainsi mis Laura et Kamila face à un premier dilemme : choisir d'envoyer Bryan ou Benoît dans le Sas ou se retrouver nominées elles-mêmes. Les deux jeunes femmes ayant refusé de mettre en danger leurs camarades, elles ont écopé d'une nomination. Mais dans Secret Story, rien n'est jamais figé. La Voix a ensuite proposé à Noré d'échanger sa place avec Laura ou Kamila et le Marseillais a évidemment choisi de sauver sa femme du Sas.

A l'issue du prime, Laura et Noré se sont donc retrouvés nominés d'office. Mais les Habitants n'étaient pas au bout de leurs surprises. Dimanche, la Voix a mis Tanya face à un autre dilemme : donner sa clochette à Barbara et donc obéir aux ordres de sa pire ennemie dans la Maison des Secrets ou accepter d'affronter à nouveau le Sas. Très joueuse (et très fière), Tanya a choisi la nomination. Mais tout aurait pu à nouveau changer ce mardi. Alain s'est en effet retrouvé lui aussi face à un dilemme. La Voix lui a proposé de sauver Laura ou Tanya et de se nominer à leur place. Alain allait-il accepter de se mettre en danger pour protéger l'une des deux candidates dont il est le plus proche ? Finalement, Alain a choisi de ne pas se sacrifier et les nominations n'ont pas été chamboulées.

Laura, Tanya et Noré sont donc les nominés de la semaine. Leur sort est désormais entre les mains du public. Qui quittera l'aventure jeudi soir ? C'est à vous de décider.



Vous pouvez d'ores et déjà voter pour votre candidat préféré. Pour cela, rien de plus simple : envoyez 1 pour LAURA, 2 pour NORE et 3 pour TANYA par SMS au 72 500 (0,99 € + PRIX SMS) ou en cliquant ICI (0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur).