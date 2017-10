Secret Story 11 : Laura travaille Alain comme personne !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Amoureux certes, mais joueurs avant tout. Laura piste Alain comme jamais, et vice-versa.

Deux mois de jeu et un seul secret démasqué… La récolte est maigre – vous en conviendrez. C'est également le malheureux constat que dressent Laura à Alain, isolés dans la chambre du haut. S'ils sont désormais ensemble, cela ne les empêche pas pour autant d'enquêter l'un sur l'autre. La brune au tempérament volcanique souhaite plus que tout trouver le secret de son chéri, quitte à passer par Barbara pour affiner ses supputations. Le beau gosse à la denture ultra bright désire lui aussi percer les arcanes de sa dulcinée. Force est de constater que tous deux sont dans un jeu et qu'ils le jouent à fond, mais sur un air de séduction, c'est encore mieux !

Laura attaque, elle multiplie les questions, l'interrogatoire guilleret qu'elle est en train de jouer devant Alain provoque le sourire de ce dernier. « Je veux ton secret » soufflera-t-elle, les yeux déterminés, la mine un brin rieuse néanmoins. Que pourrait-il bien cacher ? Elle ne le sait pas encore, mais c'est bel et bien elle qui compte le découvrir. « C'est moi qui vais gagner ! » affirme-t-elle. « Que le meilleur gagne, alors ! » lui rétorque du tac au tac Alain.

Barbara pointe alors le bout de son nez - il faut bien avouer que l'Inspecteur Columba tombe toujours à point nommé. Laura lui demande donc des éclaircissements sur Alain, le mystérieux « comptable » : habite-t-il réellement à Paris comme il le laisse sous-entendre depuis le début de l'aventure ? Faux ! Barbara est catégorique, la France est un exutoire pour Alain, il serait connu dans un autre pays. Une conclusion qui semble être raccord avec les éléments d'enquête rassemblés par Laura. Le bel hidalgo a-t-il du souci à se faire ?



