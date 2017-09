Secret Story 11 : Laura, une poissonnière hors pair ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Qui veut du poisson bien frais ? Noré et Jordan l'acceptent volontiers, mais à une seule condition : uniquement, si Laura le vend. Alors que cette dernière déguste son repas, Noré et Jordan, comme souvent, la taquinent. En effet, les deux comparses ne peuvent passer une journée sans provoquer la brune au tempérament volcanique. Quand bien même elle tente de les ignorer, ils parviennent toujours à la faire sortir de ses gonds. Et lorsqu'ils la qualifient de poissonnière, c'est le glaçon qui fait déborder l'étal. Cette désignation ne lui plaît pas. Pour Laura, Noré et Jordan sont ceux qui hurlent le plus dans la Maison des Secrets. Commence alors un vote. Qui des trois Habitants est le plus bruyant ?

« Qui pense que Laura crie plus que moi ? » lance Noré pour clarifier la situation une bonne fois pour toutes. De nombreuses mains se lèvent, ce qui déplaît fortement à Laura, qui nuance quelque peu ce résultat. « Qui pense que Noré crie plus que tout le monde ici ? », demande-t-elle à ses camarades, le sourire aux lèvres en vue de piquer son adversaire. Une nouvelle fois, de nombreuses mains se lèvent. Il semblerait qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux candidats. Jordan est l'oublié de l'élection, il est finalement passé entre les mailles du filet.



