Secret Story 11 : Laura veut avoir Charles à ses pieds

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

A peine quelques heures après l'entrée des habitants dans la Maison des Secrets, les premières affinités commencent déjà à se dessiner. Et le courant semble très bien passer entre Laura et Charles. Très très bien passer, même ! Les deux candidats de Secret Story 11 multiplient ainsi les chamailleries. Le prétexte de leur petit jeu du chat et de la souris ? Le choix des lits. Après avoir découvert la maison, les habitants ont en effet commencé à s'installer. L'heure des choix a donc sonné. Dans quelle chambre s'installer ? Comment se répartir les lits ? Et surtout avec qui vaut-il mieux cohabiter ? Mais difficile de choisir les potentiels meilleurs copains de chambrée quand on vient de se rencontrer. Enfin, pas pour tout le monde…





Car Laura, elle, a déjà une idée bien arrêtée. Elle veut dormir près de Charles, quitte à choisir elle-même le lit dans lequel devra dormir le jeune homme ! Ce qui ne plaît d'ailleurs pas trop à l'intéressé. Mais Laura n'en démord pas, elle veut Charles à ses pieds. La belle brune joue les divas et tente d'imposer son choix à son camarade. Laura et Charles se lancent donc dans un mini bras de fer et le ton monte même légèrement. Mais les chamailleries entre les deux jeunes gens restent en fait bon enfant. Mieux, Laura semble être passée en mode séduction ! Petits rires, contact physique, mini provocations : la jeune femme ne serait-elle pas en train de flirter avec Charles ? Qui semble d'ailleurs plutôt réceptif, même s'il tente de se faire désirer.





Les deux candidats ont déjà commencé à se chercher. Mais réussiront-ils à se trouver ?