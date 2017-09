Secret Story 11 : Laura vs Makao, que l'affrontement commence !

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Game on ! Laura a une semaine pour trouver le secret de Makao pendant que Makao tentera, lui, de percer le sien. Et les deux candidats n'ont pas attendu pour se mettre au travail. Les deux adversaires se mettent au défi et se promettent de tout donner pour remporter le défi de la Voix.

Depuis le début de Secret Story 11, Laura s'est révélée une enquêtrice acharnée. Alors que certains de ses camarades se concentrent sur leurs histoires d'amour, la brune incendiaire est restée focalisée sur la recherche des secrets de ses camarades. Et elle s'est révélée plutôt douée. Certes Laura n'a pas encore découvert de secret mais son instinct a souvent vu juste. Elle a ainsi été la première à sentir que quelque chose se tramait avec Kamila et que sa camarade était peut-être liée à quelqu'un dans la Maison des Secrets. Elle n'a aussi pas cru une seconde au rapprochement entre Tanya et Alain.



Mais pour décrocher son diplôme d'enquêtrice au Campus des Secrets, il reste une dernière épreuve à Laura, l'épreuve ultime : actionner le buzz dans le Confessionnal et découvrir l'un des secrets de ses camarades. Pour motiver Laura, la Voix lui a lancé un défi de taille lors du l'Hebdo du jeudi 14 septembre. Si elle ne veut pas qu'un indice capital sur son secret soit dévoilé au reste des Habitants, la jeune femme a une semaine pour trouver le secret de Makao. Pour compliquer les choses, Makao de son côté va tout donner pour trouver ce que cache Laura. Un affrontement qui s'annonce prometteur ! Et les deux jeunes gens n'ont pas attendu longtemps avant de s'attaquer l'un à l'autre. Laura ne perd pas de temps pour bombarder de questions son adversaire de la semaine. Mais l'intérêt de la brune fait beaucoup rire Makao. Le colosse est sûr que Laura n'arrivera pas à trouver son secret et n'est absolument pas inquiet. En revanche, il promet qu'il ne lâchera pas sa camarade tant qu'il ne l'aura pas démasquée.



Qui de Laura ou Makao réussira à relever le défi de la Voix ?