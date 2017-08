Secret Story 11 : Leila Ben Khalifa impatiente de retrouver l'équipe du Debrief !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa victoire dans la saison 8 de Secret Story, Leila Ben Khalifa n’a pas chômé. Que ce soit en France ou dans le monde arabe, la jeune femme a multiplié les expériences professionnelles. Après s’être essayée à la comédie et au mannequinat, elle a intégré l’équipe du Debrief de Secret Story en tant que chroniqueuse. Avec son fort caractère et son joli minois, la jeune femme est devenue l'un des visages emblématiques de l'émission diffusée chaque soir après la quotidienne.

Cette année, Leila Ben Khalifa est de retour dans l’équipe du Debrief. Alors que la nouvelle saison de Secret Story approche à grands pas, elle a évoqué son enthousiasme à l’idée de rempiler pour cette nouvelle saison : "J-2 ça recommence!!! #SS11 avc @Tof_Beaugrand et à partir de lundi toute la secret family sera de retour...ça va être la folie!!! Vite vite", a-t-elle écrit sur Twitter. Le post a suscité de vives réactions sur la toile : "Trop hâte, le retour de la team", "Plus que quelques jours, j’ai hâte de vous retrouver", "Une nouvelle aventure commence, vite qu’on te retrouve", "Impatient, de te retrouver sur nos écrans", peut-ont lire dans les commentaires. Et vous êtes-vous impatients de retrouver l’équipe du Débrief ?

Rendez-vous ce vendredi 1er septembre sur TF1 pour le prime événement et à partir du lundi 4 septembre pour le Debrief !