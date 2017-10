Secret Story 11 : Leila Ben Khalifa, l’ancienne candidate qui a fait le buzz !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Leila Ben Khalifa n’est pas tombée dans l’oubli, loin de là. Après sa participation à Secret Story 8, elle a su se faire une place dans Le Débrief sur NT1. Retour sur le parcours atypique de l’une des plus grandes joueuses de la Maison des Secrets.

La sublime brune ne laisse personne indifférent et elle a même réussi à piéger les téléspectateurs de NT1 ! La semaine dernière, Leila Ben Khalifa a quitté le plateau du Débrief après une mauvaise blague de Christophe Beaugrand. Vexée, elle a fait croire qu’elle abandonnait son poste de chroniqueuse dans l’émission avant que le présentateur ne révèle qu’il s’agissait en réalité d’une grande supercherie.



La gagnante de SS8 a fait du chemin

Grande stratège dans la saison 8 de Secret Story, elle a su mettre l’ambiance et décrocher la victoire. Elle partageait même son secret avec Aymeric, Sara et Stéphan puisqu’elle faisait partie des Imposteurs afin de masquer leur véritable identité au sein du jeu. La "princesse" de la Maison des Secrets faisait souvent des caprices mais jouait aussi de son image de diva pour mieux rendre fous les habitants. Résultat, les téléspectateurs ont eu droit à de grands moments de télévision (et quelques cris aigus) notamment lorsque le pressing avait perdu les paires de chaussettes de la jeune femme !

En dehors de ses activités à la télévision, Leila est également mannequin et comédienne. Elle défile régulièrement pour des marques prestigieuses aux quatre coins du monde. C’est aussi une véritable star du petit écran en Tunisie, son pays d’origine, et en Italie ! Elle a d’ailleurs participé à la version italienne de Secret Story, Big Brother Grande Fratello, en 2006.