Secret Story 11 : Leila Ben Khalifa se prête au jeu de l'interview vérité

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Cette année encore, la nouvelle saison de Secret Story promet beaucoup de nouveautés et de surprises. Selon Christophe Beaugrand, l'animateur phare du programme qui sera aux commandes du Debrief, la onzième édition promet d'être HISTORIQUE. "On va vivre vraiment quelque chose d'historique, un tournant dans toute l'histoire de Secret Story" a-t-il confié en exclusivité au micro de MyTF1. Mais ce n'est pas le seul à avoir été interviewé dernièrement. Leila Ben Khalifa elle aussi a eu droit à une entrevue un peu particulière...

Plutôt sexy ménage ou ménage tout court ? Première ou dernière de la classe ? En effet, juste avant l'arrivée tant attendue de la onzième saison de Secret Story sur TF1 le 1er septembre prochain dès 23H30, il est temps d'en savoir un peu plus sur la Secret Team. Leila Ben Khalifa, qui est de retour dans le Debrief aux côtés de Christophe Beaugrand et Julien Geolën, gagnant de la saison 10, s'est prêtée au jeu de l'interview vérité en mode cheerleader et surtout sans langue de bois. Avec beaucoup d'humour et une pointe de folie, la chroniqueuse répond du tac au tac à de nombreuses questions. Alors, vous attendiez-vous à découvrir Leila sous cet angle ?



Soyez prêts pour la nouvelle saison de Secret Story 11 et ses nouveautés !