Secret Story 11 : Leila Ben Khalifa va-t-elle revenir ce soir ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, Leila Ben Khalifa a quitté le plateau en larmes. Habituellement toujours de bonne humeur et prête à rire avec l'équipe, la belle pris la mouche à cause d'une blague : comme Bryan, elle a été floutée au moment de donner son avis sur la situation. Un geste que la jolie brune n'a pas beaucoup apprécié : "Vous pensez que je suis votre marionnette ? Moi je ne rigole plus. Vous savez quoi, il y a deux ans que je suis là. Il y avait de l'espace, on pouvait parler. Christophe, vous faites du favoritisme. Le mec (en parlant de Julien)qui se met à poil pour faire un peu d'audience, bravo ! Là, ça m'agace, j'en peux plus, je m'en vais".



Sur ces bonnes paroles, Leila a quitté le plateau, laissant derrière elle une ambiance glaciale et un Christophe Beaugrand décontenancé. Le présentateur a tout fait pour la retenir mais celle-ci n'a pas changé d'avis.

Sur Twitter, il s'est exprimé concernant ce qu'il s'était passé : pour lui ce sont les joies du direct. "Elle sera de retour très vite j'espère" a-t-il ajouté. Alors, Leila Ben Khalifa sera-t-elle là ce soir ?