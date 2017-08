Secret Story 11 : Leila en bikini très sexy, elle affole la toile

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Pour la troisième année consécutive, Leila Ben Khalifa reprendra son rôle de chroniqueuse dans Le Débrief aux côtés de Christophe Beaugrand, pour cette 11e saison de Secret Story. C’est le 1er septembre prochain que l’émission sera lancée en grandes pompes sur TF1, avant d’être diffusée sur NT1.

En attendant de reprendre le chemin des studios de la Plaine Saint Denis et ainsi rejoindre toute la fine équipe du programme, Leila Ben Khalifa s’octroie des vacances au soleil aux quatre coins du monde. Après Ibiza, Mykonos, la Turquie, la gagnante de la 8e édition de Secret Story s’est envolée pour Bali. Et comme à son habitude, la jolie brune ne manque pas de partager de nombreux clichés de ses escapades avec ses fans. Toujours aussi sexy, Leila Ben Khalifa a notamment multiplié les shootings photos en maillot de bain. En bikini ou en trikini, Leila Ben Khalifa sait comment enflammer les réseaux sociaux. Sur l’une de ses dernières photos postées le 19 août, la brune incendiaire prend la pose à bord d’un bateau en Turquie, avec un bikini torride qui met parfaitement en valeur sa superbe silhouette.

Le cliché qui a récolté plus de 7900 mentions « j’aime » a suscité de nombreux commentaires admiratifs. « Jolie photo et jolie fille », « Very sexy », « Quel beau corps », « Je ne suis pas sûr qu'il existe une femme plus belle, plus gentille et plus attachante que toi »… pouvait-on ainsi lire sous la légende de la photo.





Amazing shot by an amazing photographer...my friend the super talented @blinkerman 📸 #boattripping #turkey Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 19 Août 2017 à 10h47 PDT





Amazing shot 📸by my friend the talented @blinkerman Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 13 Août 2017 à 13h45 PDT





🤷🏻‍♀️ Une publication partagée par Lbk💋 (@leilabenkhalifaofficial) le 8 Août 2017 à 9h50 PDT

Avant de retrouver Leila Ben Khalifa à la rentrée, vous pouvez d’ores et déjà découvrir l’interview vérité de la belle chroniqueuse. Plutôt sexy ménage ou ménage tout court ? Première ou dernière de la classe ? Cœur de pierre ou cœur d’artichaut ? Vous saurez tout sur Leila !