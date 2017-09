Secret Story 11 : Leila "Ma place je l'ai gagnée grâce à la franchise"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Cette année, la thématique de Secret Story, c’est le Campus. Quel souvenir gardez-vous de votre vie étudiante ?

J’en garde d’excellents souvenirs : des cours séchés avec mes camarades, des amourettes… J’ai fait l’Académie des Beaux Arts, ça m’a permis de développer mes idées, d’apprendre à m’exprimer d’une autre manière. J’étais plutôt sportive. J’aurais aimé être supportrice d’une équipe, mais c’est quelque chose de très américain. Je trouve ça génial que le Campus soit à l’honneur cette année. On verra bien comment les élèves vont réagir. (Rires)

Vous faites partie de la famille du Debrief depuis trois ans maintenant. Une fierté ?

Oui. Je suis contente de voir le chemin parcouru. Je peux parfois être très directe, franche. Je me rends compte que ça paye, plutôt que de caresser dans le sens du poil. Ma place, je l’ai gagnée grâce à ça.

Julien, gagnant de la saison 10 vous rejoint dans le Debrief. Que pensez-vous de lui ?

Je le connais bien. Je l’ai suivi H24, l’année dernière. C’est une personne formidable. Il n’y a rien qui me choque chez lui, au contraire, il fait partie de la famille depuis très longtemps. Il est rentré tout de suite dans le groupe. On dirait qu’on se connait depuis longtemps. C’est quelqu’un de naturel et spontané.

Un petit mot sur Christophe Beaugrand ?

Il est très drôle, il tombe tout le temps, il est très maladroit. C’est une personne dynamique. Il ne dort jamais, il est toujours à fond. Il est plein d’amour. Et surtout, il est dans une dynamique positive.

Faut-il être stratège dans Secret Story ?

C’est important de l’être tout en restant correct. Je respecte les personnes stratèges tant que cela n’atteint pas les sentiments. Quand on est sans cœur, ça se voit. C’est de l’égoïsme pur et je n’aime pas ça. Il ne faut pas en arriver à blesser les gens.

Leila, est-elle plutôt sexy ménage ou ménage tout court ? Pour le savoir, cliquez sur la vidéo