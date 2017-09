Secret Story 11 : LOL – Laura prêtera-t-elle une culotte à Alain ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo du jeudi 21 septembre, La Voix a confié une nouvelle mission à Laura et Alain : ils ont une semaine pour faire croire aux Habitants de la Maison des Secrets qu'ils ont été en couple - ils doivent se faire buzzer sur ce secret. Force est de constater qu'ils sont tout près d'y arriver. Avec l'aide de Bryan, leur complice, ils s'ingénient à faire en sorte que cette idylle passée soit aussi crédible que possible aux yeux de leurs camarades. En effet, alors que Jordan s'amuse à les espionner dans la salle de bains, Alain l'ayant repéré profite de l'instant pour jouer une fausse dispute avec Laura. Dispute dont chaque mot a été rapporté quelques minutes plus tard à Kamila, qui était déjà sur la piste du duo. Elle continue néanmoins de mener l'enquête et attend le bon moment pour faire retentir l'alarme des secrets. Ce que Laura et Alain savent pertinemment.

Depuis, pour inciter la jolie Marseillaise à franchir le cap, Laura et Alain, accompagné de Bryan, s'efforcent de trouver un moyen subtil pour qu'elle n'ait plus aucun doute quant à leur lien. Sous la Pergola, ils réfléchissent à plusieurs façons de procéder. Alain se lance le premier, il faudrait que Laura lui prête l'une de ses culottes qu'il cachera (avec peu de précautions) dans sa valise afin que quelqu'un s'en aperçoive : Kamila en pôle position. Il en est hors de question pour la brune au tempérament de feu. « Tu ne touches pas à mes culottes, Alain ! » objectera-t-elle avec aplomb. Les trois compères se mettent alors à rire. Quel sera leur ultime coup ? Kamila se fera-t-elle avoir comme une novice ? L'avenir seul le sait.

