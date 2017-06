Secret Story 11 : Louise est le portrait craché de sa maman Alexia Mori

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Dans un montage photo publié il y a quelques jours sur Instagram, Alexia Mori ("Secret Story 7") a dévoilé la ressemblance frappante entre sa fille et elle lorsqu’elle était bébé !

Louise ressemble-t-elle plus à sa mère, Alexia Mori, ou à son père ? C’est la question à laquelle a répondu la jeune maman dans un message posté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Pour le plus grand bonheur de ses fans, l’ex-candidate de Secret Story 7 a dévoilé un photomontage montrant son bébé et elle au même âge. L’occasion de se rendre compte que la petite Louise est le portrait craché de sa célèbre maman !

"A gauche moi bébé à la naissance dans les bras de ma Maman, à droite Louise !! Avec le papa on trouve dingue la ressemblance !! Pas vous ?!!", a écrit Alexia Mori en légende de ce photomontage. Les internautes confirment pour la plupart l’impression ressentie par Alexia Mori et son compagnon. "Elle te ressemble, sauf les yeux", "Je croyais que c’était deux photos de Louise avant de lire la légende", "Incroyable, on dirait le même bébé", "Elle te ressemble beaucoup. Il y a juste un peu du papa, mais je dois dire qu’elle a pris beaucoup de toi", peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Totalement accro à sa fille, Alexia Mori partage régulièrement avec ses fans des photos de la petite fille. Elle en profite d'ailleurs souvent pour évoquer l’amour fou qu’elle porte à son premier enfant. "J'ai l'impression qu'elle est déjà grande.. enfin bizarre ce sentiment que j'ai.. Je l'aime tellement ce petit être ! C'est un amour indescriptible et je souhaite à tout le monde de ressentir cela un jour. On ne connaît pas ce sentiment tant que ça ne nous arrive pas ! Enfin bref j'arrête car j'ai les joues trempées !! 😅 Je pourrai vous en parler des heures", a-t-elle écrit en commentant une émission sur la grossesse.





